Noord-Korea stuurt hoge delegatie naar sluitingsceremonie Winterspelen, VS stuurt Ivanka Trump IB

22 februari 2018

07u00

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Noord-Korea wil zondag een hoge delegatie sturen naar de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De Noord-Koreanen hebben hun zuiderbuur op de hoogte gebracht van dat voornemen, zo laat het ministerie van Defensie in Seoel weten.

De vicevoorzitter van het centraal comité van de Arbeiderspartij, Kim Yong Chol, zal aan het hoofd staan van de Noord-Koreaanse delegatie. Ook op de Openingsceremonie van de Spelen was Noord-Korea al een van de opvallende aanwezigen. Toen was onder meer Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, aanwezig in het stadion. De beide Korea's defileerden bovendien onder dezelfde vlag.

Ivanka Trump

Overigens zullen ook de VS een opmerkelijke vertegenwoordiger naar de sluitingsceremonie in Pyeongchang sturen. Het Witte Huis heeft bekendgemaakt dat Ivanka Trump, de dochter van president Donald Trump, aanwezig zal zijn. Maar een ontmoeting met de Noord-Koreaanse vertegenwoordigers staat volgens Washington niet op het programma.