Noord- en Zuid-Korea praten over gezamenlijke deelname in Olympische Spelen in Tokio DMM

07 februari 2019

19u12

Bron: Belga 0

Het Internationaal Olympisch Comité praat vrijdag 15 februari in Lausanne met afvaardigingen van Zuid- en Noord-Korea met het oog op een gezamenlijke deelname van beide Korea's aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Dat deelde het IOC donderdag mee.

"Een jaar na het succes van de Winterspelen in PyeongChang, waar de Korea's onder één vlag marcheerden, organiseren we een werkvergadering om de sportieve samenwerking van beide landen in de toekomst te bespreken", meldde met IOC. Op de vergadering zullen IOC-voorzitter Thomas Bach, de twee Koreaanse ministers van Sport en vertegenwoordigers van de twee nationale comités aanwezig zijn.