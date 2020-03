Nina Derwael na verwachte uitstel: “Ik krijg meer tijd om te trainen, maar de concurrentie ook” MDRW

25 maart 2020

12u35

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Nina Derwael moet haar gouden droom nog een jaartje opbergen. De 19-jarige turnster had de Spelen met stip aangeduid in haar agenda, maar zal nu nog wat langer geduld moeten oefenen. “Ik zag het aankomen en kan de beslissing best begrijpen.”

Derwael rijfde de voorbije jaren de wereld- en Europese titels aaneen op de brug met ongelijke leggers. Deze zomer was ze in Tokio misschien wel onze grootste kanshebber op een gouden medaille. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. “Het plan is nu om gewoon te blijven trainen zoals de voorbije maanden. Er komt nu inderdaad tijd vrij om links en rechts wat elementen bij te stellen, maar we houden vast aan onze koers. Hopelijk is de crisis snel verleden tijd en kunnen we spoedig opnieuw wedstrijden turnen.”

De vraag van één miljoen: wat verandert het uitstel aan de kansen van Derwael? De concurrentie krijgt namelijk nog een extra jaar om de kloof te dichten. “Daar maak ik me niet al te veel zorgen over. Het uitstel geldt voor iedereen. Ook ik kan de komende maanden dus nog stappen vooruit zetten. Ik denk dat het vooral belangrijk is om fit te blijven en de focus te behouden, ook al vinden de Spelen pas een jaar later plaats.”

Ook volgens coach Marjorie Heuls is de verschuiving van de Spelen geen ramp. “Nina krijgt nu bijkomende tijd om alles te finetunen, al is dat natuurlijk ook zo voor de concurrentie. Maar ik heb er vertrouwen in dat het uitstel geen probleem zal vormen. Wel hoop ik dat er snel duidelijkheid komt over wanneer de Spelen zullen plaatsvinden in 2021. Dan kunnen we haar kalender richting Tokio vastleggen. Nu is dat nog koffiedik kijken”, besloot Heuls, van wie het contract tot na de voorziene datum van de Spelen deze zomer liep. “Maar ik voorspel daarrond geen problemen”, klinkt het bij de Française.