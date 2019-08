Nederland maatje te groot voor Yellow Tigers op olympisch kwalificatietoernooi VH

02 augustus 2019

19u37 1 Volleybal Geen stunt voor de Yellow Tigers op het olympisch kwalificatietoernooi in het Italiaanse Catania. De Belgen streden voor wat ze waard waren maar gingen in drie sets toch ten onder tegen Nederland. Tokio 2020 is zo meteen al buiten bereik voor de nationale volleybalploeg.

Nederland staat 7de op de wereldranking, België pas 19de. Nederland is vice-Europees kampioen. Werd vierde op de Spelen van Rio en op het WK van 2018. Dan is het geen schande om van Oranje te verliezen. België had ook niets te verliezen - ze reisden naar Sicilië af in het besef dat de kans om dat enige olympische ticket voor Tokio 2020 uit de brand te slepen in een poule met ook nog vice-wereldkampioen Italië zo goed als onbestaande was.

De tweede set (15-25), die kunnen de Yellow Tigers beter vergeten - toen zagen ze sterretjes. Geen houden aan Buijs bij Oranje, dat met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar een stuk meer ervaren is dan de jonge Belgen die nog geen 21 halen. Over de twee andere sets mogen ze best tevreden zijn. In de eerste set brachten ze Nederland aan het twijfelen en tot 14-11 dicteerden de Belgen de wet, mede door opslagmissers bij Oranje. De inbreng van Plak en Daalderop zorgden evenwel voor een kentering. Ook receptiefoutjes bij Britt Herbots, die steevast geviseerd werd, leidde tot setverlies (20-25). In de derde set bewees Herbots evenwel dat ze wat in haar mars heeft. De pas 19-jarige Limburgse zorgde er mee voor dat de Belgen pas in de slotfase moest plooien voor Nederland (22-25).

Eervol verlies dus tegen een team dat veel meer internationale klasse in huis heeft en dat zondag allicht tegen Italië zal strijden om het olympisch ticket voor Tokio 2020. Morgen om 21u moet Italië wel eerst nog het terrein op tegen de Belgen.