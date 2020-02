Nederland broedt op plan om Olympische Spelen van 2032 te organiseren

01 februari 2020

Bron: AD 0 Olympische Spelen Oud-atleten en het bedrijfsleven broeden op een plan om de Olympische Spelen naar Nederland te halen. Dat bevestigen meerdere bronnen aan onze collega’s van het AD. Acht jaar geleden strandde een gelijkaardige poging.

Nu de Nederlandse topsport floreert, laait ook het olympisch vuurtje weer op. De tot dusver gevoerde gesprekken zijn oriënterend, maar komen voort uit een breed gedeelde droom om voor het eerst sinds 1928 het belangrijkste mondiale sportevenement te organiseren. De eerstvolgende mogelijkheid is 2032, aangezien de zomeredities van 2024 (Parijs) en 2028 (Los Angeles) al zijn toegewezen. Normaal gesproken wordt de gastheer zeven jaar van tevoren gekozen.

Minder dan een half jaar voor de Olympische Spelen van Tokio wordt, zo zegt een betrokkene, bij diverse partijen ‘de temperatuur gemeten’. “Het gaat niet om kunnen, maar om willen. We denken zeker te weten dat we het kunnen.” Belangrijke voorwaarde voor een succesvol bid is voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een breed politiek en maatschappelijk draagvlak.

Vanaf de Spelen in Athene van 2004 werd gewerkt aan het ‘Olympisch Plan 2028’, later vanuit de alliantie ‘Olympisch Vuur’. Amsterdam zou als gastheer de kar trekken, maar evenementen zouden verspreid over het land worden gehouden. Het kabinet Rutte II trok eind 2012 de politieke en financiële steun in. In economisch zware tijden werden andere keuzes gemaakt. De kosten werden destijds geraamd op miljarden, maar er wordt gedacht dat het nu soberder zou kunnen.

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF weet dat verschillende oud-atleten samen met het bedrijfsleven aan een plan werken om de Olympische Spelen in 2032 naar Nederland te halen. “We weten dat er initiatieven zijn”, reageert ze. “Die zullen er altijd zijn en dat vinden we fijn, want de droom om die Spelen in Nederland te organiseren is bij ons altijd levend. NOC*NSF geeft dan informatie over hoe het IOC uiteindelijk tot zijn keuze komt.”

Recente successen

Recente Nederlandse successen in diverse sporten en het organiseren van meerdere grote evenementen zouden, zo klinkt nu, tot een positiever sportklimaat hebben geleid in het land. Vanaf 2016 ging vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bovendien substantieel meer geld naar de topsport.

Pieter van den Hoogenband, komende zomer in Tokio chef de mission van de Nederlandse equipe, bevestigt de gesprekken over een eventuele nieuwe poging tot kandidaatstelling en juicht die toe. “Ik geloof er wel in. Wij zouden dat als Nederland absoluut kunnen. Maar de timing is belangrijk. Kun je goed uitleggen wat de impact en de waarde van een Olympische Spelen is? Als er geen vertrouwen is vanuit de samenleving, moet je het niet doen.” De drievoudig olympisch zwemkampioen zit zelf niet aan tafel. “Maar ik ken een aantal invloedrijke mensen die er hun tanden in zetten en daar heb ik vertrouwen in. Als ze me vragen om hulp, wil ik best meedenken of meepraten.”