Nafi Thiam: “Ik zie mezelf wel hoog- of verspringen op het EK in Parijs” ODBS

24 maart 2020

21u11

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam stelt dat ze niet van plan is om in 2020 aan een meerkamp deel te nemen. Hoog- of verspringen op het EK in Parijs ziet ze wel zitten.

Het EK atletiek staat voorlopig nog altijd op de kalender, van 26 tot 31 augustus in Parijs. “Ik heb geen idee of het zal doorgaan, maar ik blijf op de Spelen (ook al zijn die nu later dit jaar of in 2021, nvdr) focussen”, aldus Thiam. “Dat is nog veraf, maar voor mij is het geen probleem om gemotiveerd te blijven. Een jaar zonder groot doel kan zelfs deugd doen, dan kan ik rustig mijn basis uitbouwen. Als Europese moet ik elk jaar pieken, terwijl de Amerikanen regelmatig een rustjaar kennen.”

Hoewel ze er geen doel van maakt, sluit Thiam een deelname aan het EK niet uit. “Ik zie er mij wel aan het hoog- of verspringen deelnemen, veel eerder dan aan de zevenkamp. Voor de rest kan ik nu echt geen uitspraken doen over mijn planning. Gaan de Diamond Leagues doorgaan en zo ja vanaf wanneer? Ik heb er geen idee van.”

Haar trainingen kan Thiam ondertussen, ondanks de maatregelen om het coronavirus in te dammen, min of meer normaal verderzetten. “Mijn krachttrainingen doe ik thuis, vandaag ben ik naar Louvain-la-Neuve getrokken om er twee keer te trainen in de atletiekhal. Het is allemaal niet ideaal, maar het gaat. In mijn dagelijks leven verandert er niet veel: ik train, rust en lees een beetje.” De zevenkampster is wel voorzichtig. “Zelf loop ik op mijn leeftijd niet veel risico, maar ik wil Roger, mijn ouders of die van Niels niet in gevaar brengen en daarom ben ik voorzichtig.”

Lees ook. Evenepoel pinkte traantje weg na uitstel Spelen: “Een van de grootste hamers die ik al op mijn gezicht heb gekregen”

Het uitstellen van de Spelen heeft als voordeel voor Thiam dat ze extra tijd krijgt om haar pijnlijke elleboog te laten helen. “Voor die elleboog is er nu nog meer tijd. Ik heb geen enkel excuus meer om niet met een perfecte speerwerptechniek naar Tokio te trekken en voorbij de 60 meter te gooien”, klinkt het ambitieus.