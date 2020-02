Naar Tokio of niet? Tiger Woods zakt naar 8e plaats op wereldranking SVBM

11 februari 2020

14u43 0 Golf Tiger Woods heeft nog werk voor de boeg als hij naar de Olympische Spelen van Tokio wil. Woods zakte dit weekend naar de achtste plaats op de wereldranking, waarmee hij de zesde Amerikaan is.

De beste vier Amerikanen op de rangschikking kwalificeren zich voor de Olympische Spelen in Tokio. Afgelopen weekend zag Woods Patrick Cantlay en Webb Simpson over zich heen springen. De golflegende is nu de zesde Amerikaan op de wereldranglijst, waarmee hij voorlopig niet geplaatst is voor Tokio.

LEES OOK IN HLN+: Nu of nooit voor Tiger Woods: golfvedette aast op olympisch ticket voor Tokio

McIlroy weer nummer 1

Zonder te spelen is Rory McIlroy voor het eerst sinds september 2015 weer de nummer een van de wereld. Sindsdien veranderde de koppositie maar liefst 21 keer van eigenaar. De Noord-Ier nam de eerste plaats over van de Amerikaan Brooks Koepka. McIlroy eindigde in zijn laatste elf toernooien slechts twee keer buiten de top zes, terwijl Koepka sukkelde met een knieblessure.

Komend weekend nemen zowel McIlroy, Koepka als Woods deel aan de Genesis Invitational. Voor het eerst sinds augustus staat het trio samen aan de start van een golftoernooi.