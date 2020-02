Exclusief voor abonnees Meesseman & Wauters staan voor de dagen van de waarheid: “Wat Ann allemaal doet voor die droom... Echt chic” Valerie Hardie

05 februari 2020

22u25 0 Belgian Cats “Er is niet veel dat ik al zo hard wilde als dit.” Dit: een olympisch ticket met de Belgian Cats. Wie beter dan ­vedette Emma Meesseman (26) en kapitein Ann Wauters (39) om het belang van het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende te schetsen?

Rewind. Februari 2016, Namen. Ann Wauters trekt in de nadagen van haar glorieuze carrière weer het truitje van de Belgian Cats aan terwijl Emma Meesseman aan haar eerste weken bij haar nieuwe club Ekaterinburg bezig is. Haar palmares is nog redelijk blank. Fast forward naar februari 2020, Oostende. Wauters loopt nog altijd in het nationale tenue rond en Meesseman is uitgegroeid tot sterspeelster, met een WNBA-titel, drie Europese clubtitels en EK-brons op haar cv. “Ik besef dat het snel is gegaan en soms sta ik erbij stil dat alles me van de eerste keer is gelukt, maar als ik er dan aan denk hoe ik alles heb aangepakt, dan is het niet zo verrassend. Als je erin gelooft en ­geduldig bent, dan lukt het wel.”

Ann, jij ging er toen van uit dat je tot het EK van 2017 zou spelen. Kijk nu.

