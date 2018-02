Matthias Mayer skiet naar goud in super-G Redactie

16 februari 2018

05u49

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Matthias Mayer heeft vrijdag olympisch goud veroverd op de super-G bij de mannen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

De 27-jarige Oostenrijker werkte in het Jeongseon Alpine Centre zijn run af in 1:24.44 en was zo dertien honderdsten van een seconde sneller dan de Zwitser Beat Feuz (1:24.57) en achttien honderdsten sneller dan de Noorse titelverdediger en vicewereldkampioen Kjetil Jansrud (1:24.62). Vincent Kriechmayer, een Oostenrijker met een Belgische moeder, eindigde op de zesde plaats. Mayer zet zo een punt achter de heerschappij van de Noren in deze discipline. Op de vorige vier edities van de Winterspelen was het olympische goud in deze discipline telkens voor Noorwegen.

Voor Mayer was het goud een enorme opsteker na zijn teleurstellende negende stek in de afdaling van donderdag, toen hij zijn olympische titel van vier jaar geleden in het Russische Sotsji moest afstaan aan Aksel Lund Svindal.