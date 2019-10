Exclusief voor abonnees Marathonloper Abdi mikt hoog op Olympische Spelen: "Streef naar podium" Valerie Hardie

19 oktober 2019

10u15 0 Olympische Spelen Met Bashir Abdi (30) is het zoals met goede wijn: hij betert met de jaren. In zeven maanden tijd stelde hij het Belgische record op de marathon met meer dan één minuut scherper. En hij kan nog sneller, zegt hij. Het is niet het enige wat Abdi te vertellen had.

Over zijn record (2u06:14) in marathon van Chicago

"Ik was ontgoocheld dat ik in april in Londen drie seconden boven 2u07 bleef. Ik wist dat het beter moest als ik nog lang op de tabellen wil blijven staan als Belgisch recordhouder. Ik bleef in Chicago tot zo'n 32 km in het gezelschap van mijn goede vriend Mo Farah lopen (de Brit is eveneens van Somalische komaf, red.) maar ik merkte dan dat hij last had van zijn achillespees. Ik heb zo veel seconden laten liggen. Ik heb dan beslist om mijn eigen race te lopen en liep een snelle laatste 10 km. Dat geeft aan dat ik nog sneller kan. Onder ideale omstandigheden, in mijn beste vorm en met een perfecte voorbereiding kan ik net onder de 2u05 duiken."

