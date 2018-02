Loena Hendrickx is "beetje teleurgesteld" met 20ste plaats in korte kür ondanks vlotte kwalificatie voor vrije kür IB

21 februari 2018

06u31

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Loena Hendrickx plaatste zich probleemloos voor de vrije kür op de Winterspelen in Pyeongchang. Ze benaderde haar persoonlijk record, maar toch was de 18-jarige kunstschaatsster achteraf niet helemaal tevreden.

Hendrickx kwam in de Gangneung Ice Arena als zestiende (op dertig deelneemsters) aan de beurt. Op de tonen van Madonna's Frozen schaatste ze naar 55,16 punten, een seizoensbeste prestatie en zowat 2,5 punt onder haar pr dat ze vorig jaar op het WK in Helsinki neerzette. Het leverde haar een twintigste plaats op, voldoende om naar de vrije kür van vrijdag (met de top 24) door te stoten.

"Beetje teleurgesteld"

Na haar kür baalde Hendrickx een beetje omdat ze één sprong niet zoals gewenst had kunnen uitvoeren. "Ik ben een beetje teleurgesteld. Ik maak dezelfde fout als op het EK (waar ze vorige maand vijfde werd, red). Ik mocht die niet opnieuw maken, maar ja, een fout is snel gebeurd", vertelde de jongere zus van Jorik, die bij de mannen als veertiende eindigde. "Ik schoof een beetje weg bij de prik (voor het afstoten, red) waardoor ik de afsprong miste en niet meer tot mijn draaiing kon komen. De rest verliep goed maar dat ene foutje maakte het verschil met de anderen."

Van de jury kreeg Hendrickx 55,16 punten. "Daar ben ik uiteindelijk wel tevreden mee. Maar de fout die ik maak, kost mij een vijftal punten." Vrijdag staat de vrije kür op het programma. "Ik ga knallen en vechten", belooft Loena Hendrickx. "Nu ga ik mijn gedachten wat verzetten en mijn vertrouwen proberen terug te winnen."

De amper 15-jarige Russin Alina Zagitova (82,92 punten) ging met de zege aan de haal. Haar landgenote Evgenia Medvedeva (81,61 ptn) volgde als tweede, voor de Canadese Kaetlyn Osmond (78,87 ptn). Zagitova zette bovendien een nieuw wereldrecord neer op de korte kür. Ook tweevoudig wereldkampioene Medvedeva eindigde met een puntentotaal hoger dan het vorige record.

Hendrickx hoopt op de Spelen haar resultaat van het WK van vorig jaar te herhalen. Toen werd ze in Helsinki vijftiende. Vorige maand werd ze knap vijfde op het EK. Loena's oudere broer Jorik eindigde in Pyeongchang als veertiende, twee plaatsen hoger dan in 2014 in Sochi.