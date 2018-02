Lichte aardbeving in Zuid-Korea op 170 kilometer van Pyeongchang kv

11 februari 2018

03u07

Een aardbeving met een magnitude van 4,8 op de schaal van Richter heeft vanochtend Zuid-Korea getroffen. Dat zegt de US Geological Survey, het wetenschappelijk instituut van de VS voor geologisch onderzoek.

Het epicentrum lag dichtbij kuststad Pohang, ongeveer 170 kilometer ten zuidoosten van Pyeongchang, waar de Olympische Winterspelen plaatsvinden. Van schade of slachtoffers is geen melding.

De Korea Meteorological Administration, de meteorologische dienst van Zuid-Korea, zegt dat het om een naschok gaat van een aardbeving van 5,4 op de schaal van Richter die in november Pohang al trof, meldt nieuwsagentschap Yonhap.

Gsm-gebruikers in het Olympisch dorp, met een specifieke app, kregen een waarschuwing in het Koreaans.