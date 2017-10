Kunstschaatser na olympische kwalificatie: "Zou iets meer erkenning niet op zijn plaats zijn?" MDB

14u41 0 AP Olympische Spelen De emoties liepen afgelopen vrijdag hoog op bij Jorik Hendrickx. Niet verwonderlijk, want de kunstschaatser had zich, na zijn zus Loena, net gekwalificeerd voor de Winterspelen van 2018 in Pyeong-chang. Een straffe prestatie, maar onze landgenoot verbaast zich erover hoe weinig weerklank die prestatie in de media kreeg. "Teleurstellend dat er in België zo weinig erkenning is voor zo'n sportieve prestatie."

De 25-jarige Belg ging na zijn straffe prestatie in de Belgische media op zoek naar artikels, maar kwam bijna van een kale reis terug. "Normaal schenk ik er niet zo veel aandacht aan, maar nu was ik toch even nieuwsgierig naar wat de geschreven pers te melden had ten aanzien van mijn olympische kwalificatie. Nota bene pas het tweede Belgische ticket voor de Olympische Spelen van 2018 in Pyeong-chang", pende Hendrickx neer in een boodschap op Twitter.

HLN Het stuk over Jorik Hendrickx, zaterdag in uw krant.

"Met verbazing moest ik constateren dat van alle kranten, slechts één krant (Het Laatste Nieuws) een artikel had geplaatst vergezeld van een foto. Bij alle andere kranten moest ik twee keer van voor naar achteren en van achter naar voor bladeren om soms een summiere opmerking ergens in de kantlijn te vinden, triest. Toch teleurstellend dat in een mooi land als België zo weinig erkenning is voor een dergelijke sportieve prestatie en het resultaat van jaren afzien, ontzien, hard trainen, pijn verbijten en doorzetten om de Belgische eer te mogen verdedigen op het olympisch toneel."

Dat mag ik toch vinden? pic.twitter.com/SsiyZG7hPy — Jorik Hendrickx (@JorikHendrickx) 3 oktober 2017

"Iets meer belangstelling had ik toch echt wel verwacht. Waar ze in onze buurlanden zo blij en fier kunnen zijn op hun olympische sporters, zijn we in België nog geen persbericht waardig, zo lijk het. Zou iets meer erkenning/waardering niet op zijn plaats zijn? Of mogen Belgen niet fier zijn op hun atleten", aldus Hendrickx.

AP