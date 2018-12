Korea's bespreken begin volgend jaar gezamenlijke kandidatuur Olympische Spelen 2032 LPB

14 december 2018

13u13

Bron: dpa/belga 0 Olympische Spelen Noord- en Zuid-Korea hebben nog altijd de ambitie om samen de Olympische Spelen in 2032 te organiseren.

De Zuid-Koreaanse minister van Sport Do Jong-hwan bevestigde dat op 15 februari 2019 Noord- en Zuid-Korea in het Zwitserse Lausanne verder zullen vergaderen met het IOC. Volgens het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap zullen beide Koreaanse ministers van Sport naar Europa afreizen om er met IOC-voorzitter Thomas Bach te spreken.

Ondanks lopende internationale sancties tegen Noord-Korea wegens het nucleaire programma mochten atleten uit het communistisch regime van Kim Jong-un vorige winter deelnemen aan de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Op de openingsceremonie vormden beide Korea's één front, in het ijshockey werd er zelfs een gezamenlijk vrouwenelftal op de been gebracht. Ook voor de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio 2020 zullen de Koreaanse buurlanden teams combineren.