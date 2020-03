Koers vanaf 1 mei, voetbal vanaf 15 mei, Spelen vanaf 24 juli? "Dat zal dan toch zonder publiek zijn" Valerie Hardie

19 maart 2020

07u27 2 Sport Tot 30 april laat de UCI geen wielerwedstrijden toe. In het voetbal hopen ze de competitie te kunnen hernemen midden mei. En het IOC blijft (voorlopig) bij 24 juli als aanvangsdatum voor de Olympische Spelen. Onmogelijk is dat allemaal niet, al lijkt het niet aangewezen - of zelfs ondenkbaar - om dat met publiek te doen, meent virologe Annemie Vandamme.

Een eerste voorwaarde om competities te hervatten, is een evidente: de sporters zelf moeten 'corona-vrij' zijn. Dan moeten ze allemaal getest zijn. De medische wereld is volop een test aan het ontwikkelen die een snellere diagnose toelaat. "Als de huidige maatregelen hun effect bereiken en we over twee weken aan de piek zijn, dan is het voor de renners virtueel mogelijk om over anderhalve maand te koersen", zegt Annemie Vandamme, prof aan de KU Leuven.

Dat is, voor alle duidelijkheid, een bestcasescenario, eentje dat ook kan opgaan voor de voetbalcompetitie. Alleen moet Vandamme snel nuanceren: “Het zal zonder publiek zijn, want social distancing is onmogelijk in viptenten of voetbalstadions: "De mensen zullen de wedstrijden voor hun tv moeten volgen."

Alleen indien de antivirale middelen, die nu klinisch getest worden en in fase 2 zitten, werken, kan er over 1,5 tot 2 maanden op grote schaal ingegrepen worden. Vandamme: "Dan kunnen we zieke mensen met ernstige symptomen behandelen en kunnen we ook preventief optreden zodat er minder sterfgevallen zijn. Die middelen zullen in grote hoeveelheden aanwezig zijn." Op een vaccin zou het wachten zijn tot het einde van het jaar.

Veel vraagtekens

Het is dus een verhaal met veel vraagtekens en onzekerheden. Maandag al liet viroloog Johan Neyts verstaan dat het niet aangewezen is om de Spelen in de zomer te laten doorgaan mét een miljoenenpubliek dat uit de hele wereld komt - zo dreig je voor een nieuwe opflakkering te zorgen. Vandamme volgt de redenering van haar collega: "Het lijkt me inderdaad een slecht idee. Zónder publiek is beter. Al hangt alles er natuurlijk van af hoe snel de piek naar beneden gaat.”