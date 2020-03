Knokken voor de plaatsjes: maximaal tien Russische atleten onder neutrale vlag op Spelen in Tokio CPG

12 maart 2020

16u11

Bron: Belga 0 Olympische spelen Op twee handen zijn de Russische atleten te tellen die onder de neutrale vlag mogen deelnemen aan de komende Olympische Spelen in Tokio. Inmiddels is ook de olympische vlam aan haar toch begonnen, weliswaar zonder publiek.

De internationale atletiekfederatie kondigt aan dat de Russen tien atleten onder de neutrale vlag naar de Spelen mogen sturen. Rusland is sinds november 2015 door die federatie geschorst nadat een staatsgeleid dopingsysteem in het land aan het licht was gekomen.

Rusland moet bovendien een boete van 10 miljoen dollar betalen. De helft daarvan dient voor 1 juli 2020 overgemaakt te worden. Gebeurt dat niet, dan wordt het quotum van tien atleten geschorst. De overige vijf miljoen dollar is voorwaardelijk gedurende twee jaar. Dat gedeelte van de boete moet enkel betaald worden “als de Russische atletiekbond (RusAF) tijdens die periode een nieuwe inbreuk begaat op de antidopingregels of geen duidelijke vooruitgang boekt wat betreft de voorwaarden voor herintegratie”, zo verklaarde Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics.

In november 2019 besliste World Athletics om de herintegratieprocedure van de Russische atletiekbond te stoppen wegens het dwarsbomen van een dopingonderzoek naar hoogspringer Danil Lysenko. Coe liet optekenen dat World Athletics erg ontgoocheld was over het vorige bestuur van de RusAF, dat intussen werd vervangen. Er werden dan ook nieuwe criteria opgesteld voor de herintegratie van de Russische atletiekbond in World Athletics.

Olympische vlam zonder publiek

In het antieke stadion van Olympia is de olympische vlam ondertussen aangestoken. Er was geen publiek toegelaten omwille van het ook in Griekenland steeds heviger woekerende coronavirus.

Slechts honderd genodigden, geaccrediteerd door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het organisatiecomité van de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, woonden de ceremonie bij.

De olympische vlam wordt traditioneel aangestoken in Olympia, waarna ze een tocht van zo’n 3.500 km doorheen Griekenland maakt. Op 19 maart wordt de fakkel doorgegeven aan de Japanse organisatoren tijdens een ceremonie in Athene. Voor het eerst in de geschiedenis begon de tocht met een vrouw. De eer viel de 23-jarige Griekse Anna Korakaki te beurt, Europees en wereldkampioene in het schieten.