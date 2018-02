Kim Vanreusel sluit af als 39ste op reuzenslalom: "Ik had geen topgevoel" kv

15 februari 2018

08u40

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Kim Vanreusel is vandaag als 39e geëindigd in de olympische reuzenslalom. Na twee runs telde ze 12.50 achterstand op Mikaela Shiffrin. De Antwerpse was na afloop wat teleurgesteld over haar prestatie in het Yongpyong Alpine Centre.

"Ik stap niet met een topgevoel van de piste. Sommige dingen heb ik echt fout gedaan. Daar moet ik aan werken", reageerde Vanreusel. "Ik zat niet in het juiste ritme en op geen enkel moment heb ik mezelf aangespoord om wel dat juiste ritme te vinden. Zo zit je snel aan tien opeenvolgende poortjes in een verkeerd ritme."

Stress had de 20-jarige Vanreusel voor haar olympisch debuut nochtans niet. "Ik had zeker geen stress. Het was misschien gewoon een iets mindere dag. Het hielp ook niet dat er al wedstrijden zijn uitgesteld. Dat vraagt veel energie want je moet telkens erg vroeg opstaan. Ik had vandaag ook wat last van mijn rug. Ik zoek geen excuses maar ik voelde mij geen 100 procent."

Vanreusel slaagde er wel in beide runs te beëindigen. "Maar gewoon eindigen is hier niet mijn doel", zegt ze. "Ik wil mijn limieten opzoeken en dat heb ik vandaag niet gedaan. Dit zijn de Olympische Spelen maar ik heb het aangepakt als een normale wedstrijd. Anders gaat dat in je hoofd spelen."

Morgen wacht met de eerder uitgestelde slalom haar tweede race. "Hopelijk blijft het weer zoals het vandaag is. Ik ga er 100 procent voor gaan."