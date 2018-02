Kim Vanreusel 41e na eerste run in reuzenslalom kv

15 februari 2018

04u04

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Kim Vanreusel staat vandaag op de 41e plaats na afloop van de eerste run in de reuzenslalom bij de vrouwen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

De twintigjarige Vanreusel werkte de reuzenslalom bij haar olympisch debuut in het Yongpyong Alpine Centre af in 1:17.60 en was zo net iets minder dan zeven seconden (6.98) trager dan de Italiaanse Manuela Moelgg, die als eerste van start mocht gaan en in een tijd van 1:10.62 de leiderspositie niet meer uit handen gaf.

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin volgt op twintig honderdsten van een seconde op de tweede plaats. De troonopvolgster van Lindsey Vonn is de regerende olympische kampioen op de slalom, op de reuzenslalom in Sotsji kwam ze vier jaar geleden niet verder dan de vijfde plaats. De 22-jarige Shiffrin is ambitieus en mikt op niet minder dan vier medailles in Pyeongchang.

Moelgg en Shiffrin zagen al wel wat concurrentes wegvallen. De Zwitserse Lara Gut kwam al snel ten val en kegelde zo een groep fotografen omver, die aan de kant van de piste opgesteld stonden. De Franse tweevoudige wereldkampioene Tessa Worley moest na een misser dan weer bijna anderhalve seconde toegeven op de leidster en mag haar medaillehoop opbergen.

De tweede run gaat om 05u45 (Belgische tijd) van start, daarna wordt duidelijk wie er het eerste goud in het skiën bij de vrouwen op deze Spelen in ontvangst mag nemen. De reuzenslalom stond aanvankelijk maandag op het programma, maar werd wegens de felle wind verplaatst naar donderdag.