Kim Vanreusel 41e na eerste run in reuzenslalom: "Niet tevreden" kv

15 februari 2018

04u04

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Kim Vanreusel zette donderdag op de Winterspelen in Pyeongchang de 41e tijd neer in de eerste run van de reuzenslalom. Ze was bijna zeven seconden trager dan de Italiaanse Manuela Moelgg. Na afloop was Vanreusel niet erg tevreden over haar race. "Sommige dingen waren wel goed, maar over het totaal ben ik niet tevreden", reageerde de Antwerpse skiester.

De twintigjarige Vanreusel werkte de reuzenslalom bij haar olympisch debuut in het Yongpyong Alpine Centre af in 1:17.60 en was zo net iets minder dan zeven seconden (6.98) trager dan de Italiaanse Manuela Moelgg, die als eerste van start mocht gaan en in een tijd van 1:10.62 de leiderspositie niet meer uit handen gaf.

Vanreusel zegt dat ze op haar 20e nog de ervaring mist om op veeleisende pistes, zoals deze in het Yongpyong Alpine Centre, de hele tijd voluit te gaan. "Ik kan mijn ski's wel goed in actie brengen op enkele poorten na elkaar, maar ik kan dat nog geen minuut en tien seconden volhouden. Maar dat komt wel met de tijd. Het is een kwestie van trainen, veel trainen. FIS-races worden ook wel op lange pistes geskied, maar die zijn niet zo moeilijk en fysiek veeleisend als deze. Hoe hoger je opgaat, hoe moeilijker het wordt."

Olympische Spelen Vermoeiende dagen

De Antwerpse neemt op de Spelen deel aan vijf disciplines. Door de felle wind op de skisite werd de voorbije dagen een rist wedstrijden afgelast, waaronder de reuzenslalom en slalom. Donderdag was pas de eerste race voor Vanreusel. "Het zijn heel vermoeiende dagen geweest", legt ze uit. "Ik moest elke morgen om 6 uur opstaan. Dan kwamen we hier naar boven en werd ons verteld dat het afgelast was. Kon dat niet vroeger gezegd worden? Goed, het is nu zo."

Vanreusel skiet later op de dag nog de tweede run. "Ik heb al een grote achterstand dus ik ga het opnemen als een trainingsrun. We zien wel wat het geeft."

Concurrentie

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin volgt Moelgg twintig honderdsten van een seconde op de tweede plaats. De troonopvolgster van Lindsey Vonn is de regerende olympische kampioen op de slalom, op de reuzenslalom in Sotsji kwam ze vier jaar geleden niet verder dan de vijfde plaats. De 22-jarige Shiffrin is ambitieus en mikt op niet minder dan vier medailles in Pyeongchang.

Moelgg en Shiffrin zagen al wel wat concurrentes wegvallen. De Zwitserse Lara Gut kwam al snel ten val en kegelde zo een groep fotografen omver, die aan de kant van de piste opgesteld stonden. De Franse tweevoudige wereldkampioene Tessa Worley moest na een misser dan weer bijna anderhalve seconde toegeven op de leidster en mag haar medaillehoop opbergen.

De tweede run gaat om 5.45 uur (Belgische tijd) van start, daarna wordt duidelijk wie er het eerste goud in het skiën bij de vrouwen op deze Spelen in ontvangst mag nemen. De reuzenslalom stond aanvankelijk maandag op het programma, maar werd wegens de felle wind verplaatst naar vandaag.