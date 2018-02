Kim Vanreusel 40ste in super-G, goud verrassend voor Tsjechische Redactie

17 februari 2018

05u54

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Kim Vanreusel is vandaag op de Winterspelen in Pyeongchang 40ste geworden in de super-G. Ester Ledecka heeft zich verrassend tot olympisch kampioene gekroond. De 22-jarige Tsjechische, die eerder alleen als snowboardster echt uitblonk, was amper één honderdste van een seconde sneller dan de Oostenrijkse titelverdedigster Anna Veith. De Liechtensteinse Tina Weirather moest op elf honderdsten met brons vrede nemen.

De Zwitserse Lara Gut, wereldbekerleidster in de discipline, strandde op twaalf honderdsten net naast het podium. De Amerikaanse skikoningin Lindsey Vonn leek op weg naar goud, maar maakte met de finish in zich een cruciale fout. Ze werd zesde, op 37 honderdsten van Veith. Vonns troonopvolgster Mikaela Shiffrin die de reuzenslalom won, maar in de slalom met een vierde plaats teleurstellende, gaf forfait voor de super-G.

Kim Vanreusel werd veertigste. De 20-jarige Antwerpse was 6.49 trager dan Ledecka. Eerder deze week werd Vanreusel 39ste in de reuzenslalom en 40ste in de slalom.

Lang zag het er naar uit dat Veith als eerste vrouw ooit de olympische titel ging verlengen op het nummer, maar het was Ledecka die geschiedenis schreef. Zij is de eerste Tsjechische die olympisch goud pakt in het alpine skiën. Op de vorige Winterspelen was Ledecka nog alleen als snowboardster aanwezig. Ze werd in Sochi zesde op de parallelle slalom en zevende op de parallelle reuzenslalom. In 2016 en 2017 was ze eindlaureate in de Wereldbeker en ook dit seizoen voert ze het klassement aan. Ze heeft ook al twee wereldtitels in het snowboarden op haar palmares, maar als skiester brak ze eerder nog geen potten. Een zevende plaats in de afdaling van Lake Louise was in december haar eerste en tot nu enige toptiennotering in een wereldbekerwedstrijd.

Volgende week zaterdag gaat Ledecka terug het snowboard op. Ze gaat dan voor goud in de parallelle reuzenslalom. Op de skies start ze eerder nog in de afdaling (woensdag) en de combiné (vrijdag). In de reuzenslalom werd ze afgelopen donderdag 23ste.