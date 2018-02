Kim Meylemans vangt bot: Britse skeletonpakken goedgekeurd kv

15 februari 2018

01u20

Bron: Belga 1 Olympische Spelen De Britse vrouwen mogen vrijdag en zaterdag hun nieuwe, hoogtechnologische pakken dragen tijdens de skeletoncompetitie. Na een officieel onderzoek zijn de pakken goedgekeurd. "De zaak is hiermee gesloten", bevestigt Martin Retl, coach van skeletoni Kim Meylemans.

Meylemans had samen met enkele concurrentes klacht neergelegd bij de internationale federatie IBSF. Ze deden dat nadat in The Guardian een artikel was verschenen waarin wordt beschreven hoe Laura Deas en Lizzy Yarnold dankzij hun nieuwe pakken tot een seconde per run wonnen ten opzichte van de concurrentie.

Tijdens de trainingsruns hadden de leden van Team GB heel wat indruk gemaakt met hun scherpe tijden. "Het is opvallend dat de Britten er na een heel slecht seizoen hier opnieuw met kop en schouders bovenuit steken", stelde Meylemans. In de Britse pakken zou een soort spoiler zijn verwerkt die een enorm aerodynamisch voordeel oplevert, wat volgens Meylemans en co tegen de regels is. Onderzoek door de IBSF-jury bracht nu evenwel geen onregelmatigheden aan het licht.

"Het Britse team heeft een wedstrijdpak naar de jury gebracht. Na een grondige inspectie is het pak conform verklaard aan het IBSF-reglement (artikel 10.16.3, red) en mag het gebruikt worden tijdens de olympische race", zegt Martin Retl. "De zaak is gesloten. Iedereen kan zich opnieuw focussen op de race."