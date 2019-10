Jonathan Sacoor met Tornados naar Mount Everest: “Hopelijk worden we elkaar niet beu” PDD/ODBS

De Belgian Tornados zijn vanmiddag vertrokken richting Nepal, waar ze met het oog op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio naar het Basecamp op de Mount Everest trekken. “Een goeie uitdaging om onze band nog wat hechter te maken”, aldus Jonathan Sacoor. “Hopelijk worden we elkaar niet te snel beu (lacht).” Bovendien doet onze 4 x 400 meter-ploeg dit ook voor het goede doel. Sacoor: “Mooi om via de sport ook iets terug te geven aan de mensen. Fantastisch om die kinderen te kunnen helpen.”

Wie een steentje wil bijdragen kan een gift doen via sos-kinderdorpen.be/BelgianTornadosNepal

Jacques Borlée: “Altijd op zoek naar bijzondere bestemmingen”

“Ik zoek altijd naar bijzondere bestemmingen”, vertelt Tornados-coach Jacques Borlée. “We gingen al naar de tweede grootste gletsjer van Europa en naar de Grand Canyons in de Verenigde Staten. Maar alles verloopt uiteraard in volledige veiligheid. De Mount Everest zien, dat doe je maximaal één à twee keer in je leven.”