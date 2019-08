Exclusief voor abonnees Jonathan & Kevin Borlée: “We dromen van medaille” – Hellebaut: “Wie weet win ik ook nog eentje” Gella Vandecaveye de atletiekpiste op met Jonathan en Kevin Borlée en Tia Hellebaut Thomas Rosseel

07 augustus 2019

06u00 0 Olympische Spelen Het aftellen kan beginnen. Binnen een jaar staat de Belgische delegatie op de Olympische Spelen in Tokio. Exact een eeuw na de enige passage van de sportieve hoogmis in ons land. Om die unieke verjaardag te vieren, ging Gella Vandecaveye voor ons op pad. De ex-judoka is nog steeds de enige Belgische met twee olympische medailles rond haar nek. Per sporttak bracht ze een olympische grootheid van weleer samen met een legende van morgen in hun sportieve habitat. Om samen te sporten, te praten over vroeger én om de ambities voor Tokio 2020 los te weken.

Vierde keer goeie keer voor de broertjes Borlée (31) en de Belgian Tornados op de Spelen volgend jaar? Zelf schatten Kevin en Jonathan ‘hun’ estafetteploeg sterker in dan ooit. “We kunnen uit steeds meer lopers kiezen. Zo krikken we elkaars niveau omhoog”, klinkt het zelfzeker. Gouden Tia Hellebaut (41) – Peking 2008 – gelooft in de kansen van haar ex-collega’s op de piste, maar heeft ook zelf nog een stiekeme olympische droom. “Wie weet win ik wel nóg een medaille?”, verrast ze. Een gesprek over enkele historische minuten en heel wat Russische valsspelers.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis