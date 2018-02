Japanse shorttracker levert eerste positieve dopingtest af kv

13 februari 2018

02u09

Bron: Belga 2 Olympische Spelen De Japanse shorttracker Kei Saito heeft een positieve dopingtest afgeleverd op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Dat heeft het Japanse persagentschap Kyodo vandaag bekendgemaakt. De 21-jarige Saito zou het eerste dopinggeval van deze Spelen zijn.

Volgens verschillende anonieme bronnen testte Saito positief bij een controle buiten competitie in aanloop naar de Spelen, aldus Kyodo. De shorttracker is reserve bij het Japanse 5.000m-aflossingsteam en is de eerste Japanner die op een editie van de Winterspelen tegen de dopinglamp loopt.

Het Japans olympisch comité heeft de positieve dopingtest nog niet bevestigd, maar belegt later op de dag een persconferentie.