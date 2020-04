Japanse expert ziet het somber in: “Zonder vaccin wordt het moeilijk om Spelen in 2021 te organiseren” ABD

28 april 2020

08u39

Bron: The Guardian/Belga 0 Olympische Spelen Hij is niet de eerste, en zal hoogstwaarschijnlijk ook niet de laatste zijn. Met Yoshitake Yokokura, het hoofd van de Japanse Vereniging voor Artsen, heeft er opnieuw een expert zich negatief uitgesproken over het organiseren van de Olympische Spelen in 2021. “Zonder vaccin zal het moeilijk worden.”

Ook de Olympische Spelen in Tokio 2021 staan onder druk door het coronavirus. De Spelen werden dan wel een jaar uitgesteld, toch is het volgens medici nog niet zeker dat ze in 2021 kunnen doorgaan. Tien dagen geleden liet Devi Sridhar, professor wereldgezondheid aan de universiteit van Edinburgh, al uitschijnen dat het een huzarenstukje zal worden. Net als Kentaro Iwata, Japans specialist in besmettelijke ziektes. “Ik denk niet dat de Spelen volgend jaar kunnen doorgaan”, liet hij eerder optekenen. “Covid-19 moet zowel in Japan als de rest van de wereld volledig onder controle zijn. Daar ben ik pessimistisch over.” En ook Yoshitake Yokokura, hoofd van de Japanse Vereniging voor Artsen, treedt hen nu bij.

“Tenzij er een vaccin wordt ontwikkeld, denk ik dat het moeilijk wordt om de Spelen volgend jaar te organiseren”, zegt Yokokura. “Voor alle duidelijkheid: ik zeg niet dat ze nu al afgelast moeten worden. Maar de coronacrisis beperkt zich niet enkel tot Japan, dit is een wereldwijd probleem.”

Een stelling die erkend wordt door Yoshiro Mori, de voorzitter van het Japanse organisatiecomité. Mori zei in een interview met sportkrant Nikkan dat er volgend jaar een stabilisatie van het virus nodig is om te kunnen organiseren.

“Het is onmogelijk de Spelen een tweede keer uit te stellen”, was Mori duidelijk. “Zowel voor de atleten als voor de organisatie is dat niet te doen. We vechten nog steeds tegen een onzichtbare vijand. Het doel is volgend jaar de Spelen te organiseren in ‘vrede’, maar dat moeten we nog afwachten.”

Iets meer dan een maand geleden werd, na lang wikken en wegen, beslist om de Olympische Spelen uit te stellen naar 2021. IOC-lid John Coates zei eerder deze maand dat het “te vroeg” is om in te schatten hoe de coronacrisis de Olympische Spelen van 2021 verder zal beïnvloeden. “We geven onszelf zoveel tijd als mogelijk is.”

