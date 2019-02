Japan verhoogt budget voor openings- en slotceremonie Olympische Spelen naar 104 miljoen euro DMM

15 februari 2019

11u50

Bron: Belga 0 Olympische Spelen De kosten van de openings- en slotceremonie van de Olympische Spelen van 2020 in Tokio lopen hoger op dan gedacht. De organisatoren maakten bekend dat ze het budget verhogen tot 13 miljard yen (bijna 104 miljoen euro).

In 2013, toen Tokio de organisatie van de Spelen in de wacht sleepte, trok de organisatie 72 miljoen euro uit voor beide ceremonies. Ook het algemene budget voor het mondiale sportevent moest al in de hoogte worden bijgesteld.

Het bedrag van 104 miljoen euro mag dan een grote som geld zijn, toch doet Tokio het goedkoper dan Londen, dat in 2012 bijna 128 miljoen euro nodig had. Parijs heeft voor de begin- en slotshow van 2024 een werkingsbudget van 119 miljoen euro.

Meer over Tokio

sport

sportevenement