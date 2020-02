Japan kondigt door coronavirus extra maatregelen aan in aanloop naar Spelen - Formule E-manche van China uitgesteld Joost Custers

02 februari 2020

13u04 0 Olympische Spelen Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio, heeft extra maatregelen beloofd in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Over minder dan zes maanden gaan de Olympische Spelen van start in de Japanse hoofdstad.

Japan wil vooral inzetten op screening van personen. "Daaromtrent heb ik dit weekend nog besprekingen. Met een nieuw testsysteem willen we het virus sneller opsporen om zo verspreiding tegen te gaan", aldus Koike. Ze vroeg haar landgenoten ook regelmatig de handen te wassen en mondmaskers te dragen, om zich te beschermen tegen het virus.

In China zijn volgens de meest recente cijfers 14.000 mensen besmet met het coronavirus en zijn 304 mensen eraan overleden. In Japan zijn er een aantal besmettingen, maar die hebben niet tot overlijdens geleid.

Formule E-manche van China uitgesteld

De epidemie in China blijft ook voor de autosport niet zonder gevolgen. De ePrix van China, in Sanya, is voor onbepaalde tijd uitgesteld, dat heeft de FIA bekend gemaakt. De vraag is uiteraard of er nog een (veilige) datum kan gevonden worden voor het einde van het seizoen en de finale in Londen, einde juli. Het feit dat de ePrix naar een latere datum verschoven zou worden, is goed nieuws voor heel wat rijders, want op de initiële datum, 20 maart, staat ook het FIA WEC in Sebring op de kalender. De GP F1 van China, voorzien op 19 april, vindt voorlopig nog plaats.