Japan kan rekenen op 186.000 kandidaat-vrijwilligers voor Spelen in 2020

27 december 2018

De organisatoren van de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 in Tokio zullen geen gebrek hebben aan vrijwilligers. Liefst 186.101 mensen hebben een aanvraag ingediend om de toernooien mee in goede banen te leiden. Kandidaat-vrijwilligers hadden tot 21 december de tijd om hun interesse kenbaar te maken. De organisatie hoopte zo'n 80.000 aanvragen binnen te krijgen, maar dat aantal is dus ruimschoots overtroffen.

"We zijn blij dat we zoveel aanvragen hebben ontvangen", zegt topman Toshiro Muto namens Tokyo 2020. "We gaan deze vrijwilligers nu meerdere programma's aanbieden in het kader van hun opleidingstraject voor de Spelen."

Van de kandidaat-vrijwilligers heeft 63 procent de Japanse nationaliteit. Evenveel procent is vrouw, waarbij de leeftijden variëren van tieners tot 80-plussers.