Italië stelt zich officieel kandidaat met Milaan en Cortina om Spelen van 2026 te organiseren Redactie

01 oktober 2018

17u19 0 Olympische Spelen Italië is met Milaan en het skioord Cortina d'Ampezzo officieel kandidaat om de Olympische Winterspelen in 2026 te organiseren. Dat heeft het Italiaans Olympisch Comité (CONI) bekendgemaakt.

De kandidatuur werd aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) overgemaakt. In het oorspronkelijke bidbook was ook Turijn opgenomen, maar die stad trok zich terug wegens de moeizame samenwerking met Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Turijn organiseerde in 2006 de Winterspelen, Cortina d'Ampezzo in 1956.

Het Canadese Calgary, het Zweedse Stockholm en het Turkse Erzurum zijn de andere kandidaat-organisatoren voor de Spelen van 2026. In september 2019 wordt de organisatie toegewezen.