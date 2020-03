Is er oplossing in de maak? “Olympische Spelen wellicht van 23 juli tot 8 augustus 2021" ABD

29 maart 2020

09u27 0 Olympische Spelen De Olympische Spelen zullen wellicht plaatsvinden in de zomer van 2021. Dat schrijven verschillende Japanse media. De periode van 23 juli tot 8 augustus wordt naar voren geschoven als voornaamste optie.

Begin deze week werden de Olympische Spelen uitgesteld wegens de dreiging van het coronavirus. Een taskforce van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) buigt zich over nieuwe data voor de Spelen in Tokio. Geen simpele opdracht. “We moeten rekening houden met de sportkalender en heel wat andere factoren”, vertelde IOC-voorzitter Thomas Bach eerder. “Het inplannen van de Spelen volgend jaar plaatst ons voor grote uitdagingen.”

Maar er lijkt nu toch een oplossing in de maak. De Japanse staatstelevisie NHK bericht op basis van anonieme bronnen dat het niet lang meer wachten is op een beslissing. “En 23 juli 2021 is de richtdatum.” Aangezien dat de Spelen zeventien dagen duren, zou zo de periode tussen 23 juli en 8 augustus gereserveerd worden voor het grootste sportevenement ter wereld. Volgens Kyodo News zou er eind volgende week een definitieve beslissing genomen worden.

Mark Adams, woordvoerder van de organisatie, vertelde aan de New York Times dat dit nog “speculatie” is. Maar het programmeren van de Spelen, aanvankelijk gepland tussen 24 juli en 9 augustus 2020, op quasi dezelfde data lijkt de meest logische optie. Een Olympische Spelen in de lente, zoals ook geopperd werd, zou uitgesloten zijn, omdat het evenement dan te veel in het vaarwater komt van de grote (voetbal)competities.

