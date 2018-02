Iraniërs en Noord-Koreanen krijgen geen speciale 'olympische' telefoon van hoofdsponsor Samsung tijdens winterspelen Redactie

08 februari 2018

02u07

Bron: AD 0 Olympische Spelen De olympische deelnemers uit Iran en Noord-Korea zijn de enige sporters die deze winterspelen geen gratis smartphone krijgen. Volgens de organisatie mogen ze geen Samsung van de hoofdsponsor ontvangen vanwege de sancties tegen hun thuislanden.

Samsung deelt 4 duizend telefoons uit, een speciale ‘olympische editie’ van de Galaxy Note 8, aan atleten en officials. Volgens de sancties van de Verenigde Naties mogen luxe items niet worden gestuurd of gegeven aan Noord-Korea en Iran en hun inwoners.

Tot woensdag brak Zuid-Korea zich het hoofd over een mogelijke tussenoplossing. Het Internationaal Olympisch Comité had de organisatie van deze editie geadviseerd de Noord-Koreanen de telefoon alleen te laten gebruiken en ze ná de Spelen terug te laten geven. Het is onbekend of de smartphones wel functioneren via de netwerken in Noord-Korea.

Sancties wegens nucleaire programma's

Woensdag viel het beslissende woord. De Noord-Koreaanse spelers moeten het zonder de dure telefoon doen. Het buurland van organiserend Zuid-Korea stuurt 22 sporters naar de Winterspelen van wie 12 deelnemen aan een ijshockeyteam waarin Zuid-Koreanen en Noord-Koreanen samen spelen. De Verenigde Naties heeft sancties ingesteld tegen Noord-Korea en Iran vanwege de nucleaire programma’s in de landen.

Noord-Korea liet weten geen intentie te hebben om toenadering te zoeken met de Verenigde Staten tijdens de Winterspelen die vrijdag van start gaan in Pyeongchang. Cho Yong Sam, directeur-generaal van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat het land "nooit gesmeekt heeft om dialoog met de Verenigde Staten en dat daarin geen verandering komt".