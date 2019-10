IOC wil voor marathon en snelwandelen op Spelen uitwijken naar minder hete Sapporo LPB

16 oktober 2019

14u11

Bron: afp/belga 0

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wil tijdens de Olympische Spelen in Tokio voor de marathon en het snelwandelen uitwijken van de hoofdstad Tokio naar Sapporo, op het eiland Hokkaido in het noorden van Japan.

Met de maatregel wil het IOC de atleten beschermen tegen de enorm warme zomermaanden in Tokio. In het noorden van het land liggen de temperaturen gemiddeld vijf à zes graden lager dan in de hoofdstad in die periode van het jaar (24 juli-9 augustus). Onlangs werd tijdens het WK in de Qatarese hoofdstad Doha nog maar eens duidelijk welke de gevolgen zijn van langeafstandslopen in een verzengende hitte. Het WK werd een slagveld. Het merendeel van de deelnemers moest opgeven om hun gezondheid niet in gevaar te brengen.

