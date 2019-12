IOC wijzigt volgorde van landen bij openingsceremonie Tokio 2020 LPB

03 december 2019

20u07

Bron: afp 0

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) breekt met een lange traditie. Het IOC wijzigt de volgorde van de optocht van de landen tijdens de openingsceremonie van de Spelen in Tokio 2020. Het protocol wil normaal dat de landen in alfabetische volgorde verschijnen. Uitzonderingen zijn Griekenland, dat als stichter van de olympische traditie als eerste mag opkomen, en het organiserend land, dat telkens de ceremonie als laatste afsluit. Voor de Spelen in Tokio zal het anders zijn en verschijnen de VS en Frankrijk net voor organisator Japan. “Dit om de toekomstige gastlanden in de kijker te zetten”, aldus het IOC. In 2024 vinden de Spelen plaats in Parijs, in 2028 is het de beurt aan Los Angeles.

Het team van vluchtelingen, dat ook aanwezig was op de Olympische Spelen van Rio 2016, zal na Griekenland opkomen, als tweede.

Meer over IOC

Spelen

sport

sportevenement

Griekenland