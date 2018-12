IOC wijst geen Spelen meer toe aan land waar mensenrechten onder druk staan LPB

01 december 2018

11u30

Bron: anp 0

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal geen Olympische Spelen meer toewijzen aan een land waar de mensenrechten onder druk staan. Daar zal een speciale commissie nauwlettend op toezien. Het nieuwe comité krijgt de Jordaanse prins Zeid Ra'ad Al Hussein als voorzitter. Hussein is voormalig Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. In maart 2019 worden tijdens een IOC-bestuursvergadering de andere commissieleden bekendgemaakt. “Toekomstige gastlanden van de Olympische Spelen zullen zich aan strikte regels moeten houden op het gebied van mensenrechten”, verzekerde IOC-voorzitter Thomas Bach in Tokio.

Amnesty International heeft bij het IOC meer dan eens aangedrongen op duidelijke afspraken over mensenrechten bij de toewijzing van Olympische Spelen aan een land. Vooral rond de Zomerspelen van Peking 2008 en de Winterspelen van Sotchi 2014 werd het IOC geconfronteerd met de problematiek van de mensenrechtensituatie in China en Rusland.

Ook zal het IOC advies vragen over hoe het moet omgaan met transgenderatleten. Het laten aantreden van transgenderatleten werd de voorbije jaren steeds meer voorwerp van discussie. Verschillende sportinstanties werden bekritiseerd omdat ze deelname aan de competities willen laten afhangen van testosteronwaarden.