IOC-voorzitter Thomas Bach, te gast in Imola, is overtuigd dat Olympische Spelen zullen doorgaan: "See you in Tokyo"

27 september 2020

Ook IOC-voorzitter Thomas Bach is aanwezig op het WK wielrennen. De Duitser is verheugd dat het WK alsnog kon doorgaan en blikt bij VTM Nieuws ook vooruit naar de Olympische Spelen in Tokio van volgend jaar. "Ik heb er het volste vertrouwen in dat de Spelen zullen doorgaan."

“Voor mij is het een heel emotioneel moment om opnieuw live sport te zien na zo’n een lange periode”, is Thomas Bach opgelucht. “Ik ben ook heel blij voor de renners dat ze opnieuw kunnen koersen. Je ziet hoe blij en ambitieus ze zijn om er hier iets van te maken. Dit is een mooi moment voor het wielrennen en internationale sport in het algemeen.”

Bach is onder de indruk dat de UCI in drie weken het WK kon organiseren in Imola. “Ik ben enorm verbaasd over hoe de UCI dit allemaal zo snel en goed aangepakt heeft. Het moest vast een nieuw olympisch record zijn. Ik denk dat het nooit gebeurd is dat een WK op drie weken tijd georganiseerd is. De hygiëneprotocollen zijn ook perfect en worden nageleefd. Ik kan de Italiaanse autoriteiten en de UCI dus alleen maar feliciteren.”

Sport is deel van de oplossing om uit deze globale crisis te komen. IOC-voorzitter Thomas Bach

De IOC-voorzitter heeft het daarnaast ook over de Olympische Spelen in Tokio. Die konden door het coronavirus dit jaar niet doorgaan, maar staan gepland voor volgende zomer. “2020 was tot nu toe een heel bizar jaar. Het was niet alleen een jaar zonder Olympische Spelen, maar ook zonder sport in het algemeen. Het enige voordeel was dat ik zelf meer aan sport kon doen (lacht). Daarom ben ik zo blij dat de sport toont het deel is van de oplossing om uit deze globale crisis te komen. Live sport is waar we met z'n allen op zaten te wachten.”

Bach is ervan overtuigd dat de Spelen zullen doorgaan. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat de Olympische Spelen in Tokio zullen doorgaan. De samenwerking met onze Japanese partners loopt perfect. We bereiden ons voor op verschillende scenario’s, want we weten natuurlijk niet welke maatregelen van kracht zullen zijn binnen 10 maanden. Maar we zullen voorbereid zijn, ‘see you in Tokyo!’”