IOC-voorzitter Thomas Bach: “Spelen van Tokio in 2021 en anders niet”



21 mei 2020

Als de Olympische Spelen van Tokio ook volgend jaar niet gehouden kunnen worden, dan gaan ze helemaal niet meer door. Volgens voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) worden de Spelen in dat geval geschrapt en moeten de sporters gaan toewerken naar Parijs 2024.



“Ik heb daar wel begrip voor. Je kan niet voor altijd 3.000 tot 5.000 mensen in dienst houden in een organisatiecomité”, zei Bach bij de BBC. “Je kan ook niet ieder jaar de sportkalender van alle grote federaties wereldwijd blijven aanpassen. Je kan atleten niet zo lang in onzekerheid houden. Bovendien zou er dan ook zoveel overlap ontstaan met de volgende Olympische Spelen.”

De Spelen van Tokio zijn als gevolg van de coronacrisis met een jaar verplaatst. Ze staan nu voor 23 juli tot en met 8 augustus 2021 op de kalender.

“We moeten voorbereid zijn op verschillende scenario’s”, zei Bach. “We hebben het gezamenlijke doel om de Spelen in juli volgend jaar te houden. We kijken naar wat daarvoor nodig is. Hoe ziet de organisatie er uit? Welke gezondheidsmaatregelen zijn er nodig? Moeten sporters en andere deelnemers wellicht in quarantaine? Wat betekent dit voor het leven in het olympisch dorp? En ga zo maar door. We kijken naar al die verschillende opties en alternatieven. Als we een duidelijker beeld hebben van hoe de wereld er uit zal zien op 23 juli 2021, dan nemen we de juiste beslissing.”

Volgens sommige experts kunnen grote evenementen zoals de Spelen pas worden gehouden als er een vaccin is tegen het nieuwe coronavirus. De Japanse premier Shinzo Abe zei dat het grootste sportevenement ter wereld alleen kan doorgaan als het virus wereldwijd onder controle is.

“We vertrouwen op de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie”, aldus Bach. “Met onze Japanse vrienden hebben we één ding duidelijk afgesproken: we willen de Spelen organiseren in een veilige omgeving voor iedereen. Het is nu één jaar en twee maanden weg. Niemand weet hoe de wereld er dan uit ziet.”