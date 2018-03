IOC-voorzitter: Noord-Korea zal ook deelnemen aan Olympische Spelen in 2020 en 2022 TLB

31 maart 2018

08u51

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Noord-Korea zal delegaties sturen naar de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokio en de Olympische Winterspelen in Peking van 2022. Dat heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gezegd tijdens een ontmoeting met IOC-voorzitter Thomas Bach in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang.

"Ze hebben aangekondigd dat ze zullen deelnemen aan de Spelen van 2020 en 2022", verklaarde Bach op de luchthaven van Peking, bij zijn terugkeer uit Noord-Korea. Hij sprak van een "vruchtbaar" gesprek met Kim Jong-un.

Volgens het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA drukte Bach in het gesprek zijn dankbaarheid uit voor de bijdrage die de Noord-Koreaanse leider leverde om van de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, in februari, een "symbool van de vrede" te maken.

De Winterspelen in Pyeongchang vormden het toneel van een onverwachte ontdooiing in de relaties tussen Noord- en Zuid-Korea. Atleten uit beide landen namen onder gezamenlijke vlag deel en er was ook een gezamenlijke vrouwenploeg voor het ijshockey.

De Noord-Koreanen vaardigden in totaal 22 atleten af in vijf verschillende discipline (kunstschaatsen, ijshockey, shorttrack, alpineskiën en langlaufen). De volledige delegatie bestond uit meer dan 500 mensen.