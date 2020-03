IOC-voorzitter Bach over de Spelen: “We hebben nog vier maanden te gaan en handelen in het belang van de atleten” Redactie

19 maart 2020

10u29 0

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft nog maar eens benadrukt dat de belangen van de olympische sporters richting Tokio 2020 voorop staan. Dat deed hij na een videoconferentie met 220 atleten en hun vertegenwoordigers - die hun bezorgdheid hadden geuit over hun gezondheid. “We hebben een goed gesprek gehad met 220 vertegenwoordigers van atleten over de hele wereld”, aldus Bach. “We worden nu geconfronteerd met veel vragen omtrent het kwalificatiesysteem en de restricties daarrond. We willen constructief zijn wat dat betreft. We moeten ons realiseren dat we nog vier maanden te gaan hebben, al willen wij vooral verantwoordelijk zijn voor de atleten en in hun belang handelen.”

