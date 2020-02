IOC vastberaden om Spelen in Tokio te laten doorgaan ondanks coronavirus ABD

28 februari 2020

12u41

Olympische Spelen Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is vastberaden om de Olympische Spelen van komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio te laten doorgaan, ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, zo bevestigde IOC-voorzitter Thomas Bach vrijdag.

"Het IOC is vastberaden om vanaf 24 juli succesvolle Olympische Spelen te houden", vertelde Bach aan het Japanse nieuwsagentschap Kyodo. "Momenteel is het onze prioriteit om de kwalificatiewedstrijden te laten doorgaan, zonder de gezondheid van de sporters in gevaar te brengen. Dit doen we in samenwerking met de Japanse autoriteiten, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en olympische comités wereldwijd.”

Ook de Canadees Dick Pound, al jarenlang een vooraanstaand IOC-lid, denkt nog niet aan uitstel of afstel. "Simpelweg omdat dergelijke vraag nog niet van de Wereldgezondheidsorganisatie is gekomen", aldus Pound. "We gaan dus door, tenzij een wereldwijde crisis zou uitbreken die verhindert dat de Spelen kunnen plaatsvinden."

Intussen bedreigt het virus ook de olympische fakkeltocht. Er wordt overwogen om de tocht heel wat korter te maken om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Uiterlijk volgende week valt daaromtrent een beslissing. Volgens de huidige planning zou het olympisch vuur reeds op 12 maart worden ontstoken in het Griekse Olympia, bakermat van de Spelen. Na een korte tocht door Griekenland komt de toorts met de vlam op 26 maart in het Japanse Fukushima aan, waarna de fakkeltocht kan beginnen. Het einde is op 24 juli in het olympisch stadion van Tokio. Het is de bedoeling dat de toorts door alle 47 regio's van Japan gaat.