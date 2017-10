IOC schorst het Braziliaans Olympisch Comité XC

16u44

Bron: Belga 0 REUTERS Carlos Nuzman werd gisteren gearresteerd. Olympische Spelen Na de arrestatie gisteren van Carlos Nuzman, de voorzitter van zowel het Braziliaans Olympisch Comité als het organisatiecomité van de Spelen in Rio van vorig jaar, heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vandaag beslist zowel Nuzman als het Braziliaans Olympisch Comité te schorsen. De 75-jarige Nuzman wordt ervan verdacht stemmen gekocht te hebben in de strijd om het organiseren van de Spelen van 2016.

"Het IOC heeft beslist de heer Carlos Nuzman voorlopig te ontheffen van al zijn rechten, privileges en functies gelieerd aan zijn erelidmaatschap van het IOC. Hij wordt ook uitgesloten uit de Coördinatiecommissie voor de Spelen van 2020 in Tokio", laat het IOC weten op haar website. "Bijgevolg heeft de Raad van Bestuur van het IOC ook beslist het hele Braziliaanse Olympisch Comité te schorsen."



De voorlopige schorsing kan gedeeltelijk of volledig worden opgeheven, wanneer het Braziliaans Olympisch Comité zijn bestuursproblemen oplost. Alle IOC-betalingen aan het comité zijn tot nader order ook opgeschort.



Nuzman is al decennialang een prominent figuur in de Braziliaanse sport. Eerst als volleyballer, later als voorzitter van de nationale volleybalbond en sinds 1995 als hoogste baas van het olympisch comité in zijn land. Met Nuzman werd ook Leonardo Gryner gisteren aangehouden. Hij is de voormalige directeur van het Braziliaans Olympisch Comité.

REUTERS

AFP

REUTERS

Lees ook: Voorzitter Braziliaans Olympisch Comité opgepakt