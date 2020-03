IOC richt taskforce op om nieuwe datum voor Spelen te vinden, Bach: “Alle partijen zullen opofferingen moeten doen” Redactie

25 maart 2020

12u25

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat met alle internationale sportfederaties overleg plegen om een nieuwe datum vast te leggen voor de Spelen in Tokio. Er wordt daarvoor ook een speciale taskforce opgericht. Morgen plant IOC-voorzitter Thomas Bach overleg met de 33 verschillende sportfederaties. Het doel is een nieuwe datum vast te leggen voor de Olympische Spelen in Tokio.

“We moeten rekening houden met de sportkalender en heel wat andere factoren”, vertelde Bach tijdens een telefonische persconferentie. “Het inplannen van de Spelen volgend jaar plaatst ons voor grote uitdagingen.”

Het IOC richt alvast een taskforce op met de naam “Here we go” (daar gaan wij). Daarin zetelen onder meer de organisatoren van de Spelen en leden van de IOC-coördinatiecommissie. Zij moeten mee zoeken naar een nieuwe datum voor Tokio 2020. “We moeten een oplossing vinden en liefst zo snel mogelijk”, aldus Bach. “Maar er zijn duizenden vragen waarop we een antwoord moeten formuleren. Alle partijen zullen opofferingen moeten brengen en compromissen sluiten.”

De IOC-voorzitter gaf ook toe dat een annulering van de Spelen “op tafel had gelegen”. “Maar het was al snel duidelijk dat dit voor ons nooit een prioriteit was. Het is onze taak de Olympische Spelen te organiseren en het de atleten mogelijk te maken hun olympische droom te beleven.”

Bach vraagt “beetje meer tijd” aan sporters

Daarnaast had Bach nog een boodschap voor de sporters. Volgens de IOC-voorzitter bestaat er “geen blauwdruk” voor de “extreem uitdagende taak” die het herorganiseren van de Spelen in 2021 inhoudt. “Ik kan jullie geen ideale oplossingen aanbieden, maar ik kan jullie wel beloven dat we er alles aan zullen doen om de best mogelijke Spelen te houden voor iedereen, en eerst en vooral voor jullie, de atleten”, verklaarde Bach.

De Duitser benadrukte dat de Spelen “het meest complexe evenement op deze planeet zijn” en vroeg de atleten “een beetje meer tijd” om het evenement in 2021 in te plannen. “Het is een gigantische puzzel die moet worden gelegd. Maar deze Olympische Spelen kunnen een feest van de mensheid worden eens we deze ongeziene crisis van het coronavirus hebben doorstaan”, aldus nog de IOC-voorzitter.

