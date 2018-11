IOC laat opnieuw stalen van Londen 2012 analyseren Redactie

02 november 2018

19u16

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Het Internationaal Olympisch Comité IOC plant nieuwe analyses van stalen die tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen zijn afgenomen. De testen zullen worden uitgevoerd door het ITA (International Testing Agency), dat met behulp van de nieuwste wetenschappelijke methodes op zoek gaat naar verboden middelen.

Tijdens de Spelen van 2012 testten negen atleten positief. Bij heranalyses op ruim vijfhonderd stalen liepen nadien 48 sporters tegen de lamp, voornamelijk voor het gebruik van anabole steroïden. De Russin Tatyana Lysenko speelde op die manier haar titel in het hamerslingeren kwijt nadat ze positief bleek op de steroïde turinabol. De stalen van 2012 kunnen nog geanalyseerd worden tot 2020.

Nieuwe analyses op stalen van de Spelen van Peking 2008 leverden in totaal 65 positieve gevallen op. Tijdens die Spelen werden zeven atleten betrapt. In totaal werden zo'n veertig medailles ingetrokken, voornamelijk in het gewichtheffen en de atletiek. Daarbij het goud van Jamaica op de 4x100 meter na een positieve test van Nesta Carter. Daardoor verloor Usain Bolt een olympische titel.