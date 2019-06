IOC keurt vier nieuwe sporten goed voor Parijs 2024 YP

25 juni 2019

19u27

Het Internationaal Olympisch Comité heeft unaniem voor de toevoeging van vier nieuwe sporten gestemd op het programma van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De nieuwe disciplines zijn breakdance, muurklimmen, skateboarden en surfen.

De toevoeging van de vier sporten, waarvan er al drie op het programma van de Olympische Spelen in Tokio staan, zijn nog afhankelijk van een ultiem onderzoek van de uitvoerende commissie in december 2020. De IOC kan de vier sporten in theorie dus nog steeds schrappen.

De stemming van vandaag was geen verrassing, aangezien de leden van de vergadering eerder in maart al een voorstel van de uitvoerende commissie goedkeurden. Het klimmen, het skateboarden en het surfen zullen al beoefend worden in Tokio en maken samen met het baseball/softbal deel uit van een 'monitoring program'.

Het breakdancen dat nog niet op het programma in Tokio zal staan, maakte tot nu toe enkel al deel van de Olympische Jeugdzomerspelen in Buenos Aires in oktober vorig jaar.