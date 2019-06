IOC huldigt nieuw hoofdkwartier in Lausanne in LPB

23 juni 2019

12u26

dpa/belga

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft vandaag zijn nieuw hoofdkwartier in het Zwitserse Lausanne ingehuldigd. "Het Olympic House is de thuis voor ons allemaal", zei IOC-voorzitter Thomas Bach, dag op dag 125 jaar na de oprichting van het IOC. De feestelijke plechtigheid, waarvoor ongeveer 700 gasten uitgenodigd waren, duurde twee uur. De nieuwbouw vlak naast het Meer van Genève heeft 129 miljoen euro gekost.

De 500 personeelsleden van het IOC worden nu onder één dak ondergebracht in het Olympic House, voorheen waren ze verspreid over vier gebouwen in Lausanne. Voor de nieuwbouw werd 95 procent van de voormalige IOC-hoofdzetel hergebruikt. Het Olympic House zal 35 procent minder energie en 60 procent minder water verbruiken dan een gewone nieuwbouw. Op het vlak van duurzaamheid is het gebouw een voorbeeld voor de Olympische Spelen van de toekomst.

Maandag wordt de 134ste bijeenkomst van het IOC geopend. Het belangrijkste punt op de agenda is het toewijzen van de organisatie van de Olympische Winterspelen van 2026. Met het Zweedse Stockholm/Are en het Italiaanse Milaan/Cortina d'Ampezzo zijn er twee kandidaten in de running.