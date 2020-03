IOC bevestigt uitstel: Olympische Spelen ten laatste in zomer van 2021 YP

24 maart 2020

13u41

Bron: ANP, Belga 16 Olympische Spelen Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft dinsdagmiddag bevestigd dat de Olympische Spelen van komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio uitgesteld zijn, zo maakte het IOC bekend in een persmededeling.

“Gezien de huidige omstandigheden en op basis van informatie die we gekregen hebben van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, hebben de Japanse eerste minister Shinzo Abe en IOC-voorzitter Thomas Bach beslist dat de Spelen niet in 2020 kunnen plaatsvinden, met een maximaal uitstel tot de zomer van 2021. Op die manier willen we de veiligheid van de atleten en alle betrokkenen garanderen”, klinkt het in de mededeling. Het is de eerste keer dat de Spelen in vredestijd uitgesteld moeten worden.

Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8 Olympics(@ Olympics) link

Eerder op de dag hadden Abe en Bach dus al een akkoord om de Spelen met een jaar uit te stellen. “Ik heb hem een uitstel van ongeveer een jaar voorgesteld en IOC-voorzitter Bach heeft dat honderd procent aanvaard”, verklaarde Abe. Die lanceerde het voorstel tot uitstel van een jaar tijdens een telefoongesprek met de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

In de 124-jarige historie van de Olympische Spelen gebeurde het nog nooit dat het sportevenement werd uitgesteld. Wel werden de Spelen al drie keer afgelast, in de tijden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De Spelen van Tokio helemaal cancelen, was voor zowel Japan als het IOC geen optie.

Bezweken onder de druk

Het IOC hield lang vol dat het evenement ondanks het coronavirus ‘gewoon’ komende zomer zou worden gehouden, van 24 juli tot en met 9 augustus. Het comité besloot zondag onder grote druk toch om uitstel te gaan onderzoeken. Het IOC zei vier weken de tijd te nemen om een beslissing te nemen, maar de door de sportwereld zo gewenste duidelijkheid kwam er twee dagen later al. De Spelen van Tokio, ook die voor de paralympische sporters, gaan naar 2021.

De olympische vlam, die vorig jaar arriveerde in Japan, blijft ook in het gastland van de Spelen. “Want in deze moeilijke tijden zijn de Olympische Spelen van Tokio een baken van hoop voor de wereld en de vlam het licht aan het einde van de tunnel”, aldus het IOC.

Naam blijft behouden

Zelfs al worden de Spelen met een jaar uitgesteld, blijft ernaar verwezen worden met Tokio 2020. Dat bevestigde Yuriko Koike, de gouverneur van de Japanse hoofdstad. “We hebben het niet over afgelasten van de Olympische Spelen. De naam van de volgende Spelen zal Tokio 2020 zijn”, klonk het kort nadat de Japanse premier Shinzo Abe en voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) het eens waren geworden over een uitstel.