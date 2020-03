IOC behoudt vertrouwen in datum Olympische Spelen: "Geen radicale beslissingen nemen" GVS

17 maart 2020

15u45 1 Olympische Spelen Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft na haar telefonische conferentie met de internationale federaties naar aanleiding van het steeds verder oprukkende coronavirus bevestigd alle vertrouwen te houden in de organisatie van de Olympische Spelen in Tokio op de voorziene data, van 24 juli tot 9 augustus. “Op dit moment is het niet nodig drastische beslissingen te nemen”, klinkt het in een persbericht. “In dit stadium is elke vorm van speculatie contraproductief.”

Met meer dan vier maanden te gaan moedigde het IOC de atleten aan “zich op de best mogelijke manier voor te bereiden op de Spelen”. “We blijven de atleten en hun nationale olympische comité’s ook steunen en proberen hen te voorzien van de meest recente informatie. Het IOC heeft er vertrouwen in dat de maatregelen die genomen werden door de vele lokale autoriteiten overal ter wereld zullen helpen om het coronavirus te bestrijden.”

Het IOC benadrukte ook dat de nodige wijzigingen zullen aangebracht worden aan de kwalificatiesystemen voor Tokio 2020. “Op dit moment zijn al 57 procent van de deelnamebewijzen voor Tokio uitgereikt”, aldus het IOC. “We zullen samen met de internationale federaties er alles aan doen om ook die 43 procent andere plaatsen correct te verdelen.”

Goede en kwade dagen

De internationale federaties zullen suggesties geven op welke manier de kwalificatiesystemen in de respectievelijke sporten kunnen aangepast worden. Begin april zullen alle nodige wijzigingen aan de kwalificatieprocedures doorgegeven worden aan de belanghebbenden. “De gezondheid en het welzijn van iedereen die betrokken is bij de Olympische Spelen is onze absolute prioriteit”, gaf IOC-voorzitter Thomas Bach nog mee. “We nemen alle maatregelen in het belang van de veiligheid van de atleten, coaches en begeleiding. We zijn een olympische gemeenschap. We steunen elkaar in goede en kwade dagen.”