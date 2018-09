Indonesië wil Olympische Spelen van 2032 organiseren Redactie

01 september 2018

10u51

Bron: Belga 0 Olympische Spelen In Indonesië lopen morgen de Aziatische Spelen af. In al het enthousiasme verklaarde president Joko Widodo dat zijn land graag een gooi zou doen naar de organisatie van de Olympische Spelen van 2032.

"Door de organisatie van deze Aziatische Spelen heeft Indonesië getoond dat het de capaciteiten heeft om een groot sportief toernooi te organiseren", verklaarde Widodo. "Daarom zal Indonesië zich meteen officieel kandidaat stellen om de Spelen van 2032 te mogen organiseren." Deze uitspraak kwam er naar aanleiding van de ontmoeting tussen Widodo, IOC-voorzitter Thomas Bach en sjeik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, de voorzitter van het Aziatisch olympisch comité.

"Ik wil president Widodo graag feliciteren voor de organisatie van deze prachtige Aziatische Spelen. Wij zullen de kandidatuur van Indonesië ernstig nemen", reageerde de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.

Helemaal vlekkeloos zijn de Aziatische Spelen evenwel niet verlopen. Door een probleem met de ticketing konden heel wat toeschouwers het stadion niet binnen, waardoor er behoorlijk wat zitjes leeg bleven. Het Aziatisch olympisch comité tikte de organisatie op de vingers, ook omdat de VIP-plaatsen soms 40 procent van de stadioncapaciteit in beslag namen.

De gaststeden van de drie aankomende Olympische Spelen zijn al een tijdje bekend: in 2020 is het de beurt aan Tokio, in 2024 organiseert Parijs de Spelen en in 2028 trekt de olympische vlam naar Los Angeles.