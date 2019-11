Houdt Nafi Thiam het na Parijs 2024 voor bekeken? “Zou mooi zijn om mijn carrière dan in schoonheid te kunnen eindigen” Valerie Hardie

22 november 2019

17u44 2 Atletiek Ze is nog maar 25 en de Spelen van 2020 komen er nog aan maar toch heeft Nafi Thiam al stilgestaan bij haar afscheid. Vanmiddag, tijdens een persconferentie in Luik, deed de olympische en Europese kampioene uitschijnen dat Parijs 2024 mogelijk haar adieu wordt. “Het zou mooi zijn om mijn carrière dan in schoonheid te kunnen eindigen.”

Voor alle duidelijkheid: het is geen wet van Meden en Perzen dat Nafi Thiam het na Parijs 2024 voor bekeken houdt. Alleen beseft de Naamse zevenkampster dat ze tijdens die Spelen dan haar dertigste verjaardag zal vieren. “Mogelijk worden dat mijn allerlaatste Spelen,” zei ze in Luik. “Daar wil ik dan in mijn beste vorm ooit zijn zodat ik met een hoogtepunt afscheid kan nemen. Maar voorlopig focus ik me nog helemaal op Tokio. Aan Parijs denk ik voorlopig niet.”

Thiam is intussen aan haar tweede trainingsweek toe na een maandje pauze na het WK van Doha, waar ze genoegen moest nemen met zilver. In januari vertrekt ze voor drie weken op winterstage naar het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch - met een klein hartje want daar blesseerde ze zich vorig jaar aan de kuit - en ook de trainingstage in april naar het Turkse Belek ligt eveneens vast. Ze herhaalde dat het nog te vroeg is om nu al te beslissen welke competities ze in haar programma zal opnemen, in de aanloop op de Spelen. “We zijn langzaam aan het opbouwen, als je dat zo mag noemen met Roger als trainer (lacht). De stages zijn ingevuld, de competities nog niet maar ik zal klaar zijn voor Tokio, daar twijfel ik geen seconde aan.”