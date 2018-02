Hollanders lachen met Belgische medaillespiegel op de Olympische Winterspelen IB

12 februari 2018

04u25

Bron: YouTube 3 Olympische Spelen Nederland zou Nederland niet zijn als de Hollanders niet af en toe eens een grapje maken over ons, hun 'dierbare zuiderburen'. Gisterenavond was het weer raak, toen ons land en met name onze olympische prestaties op de winterspelen erdoor werden getrokken in het satirische programma 'Zondag met Lubach' op de VPRO.

"België staat nogal laag op de medailleranglijst aller tijden van de winterspelen", begint presentator Arjen Lubach. "Sterker nog: ze staan lager dan Liechtenstein en de DDR, een land dat al bijna dertig jaar niet meer bestaat! Vlak boven België staan dan ook Atlantis, het Romeinse Rijk, het Land van Ooit en Carpetland", grapte Lubach.

"De laatste keer dat België een medaille won op de winterspelen was in 1998. Maar die werd gewonnen door de genaturaliseerde Nederlander Bart Veldkamp", wrijft Lubach het er nog even stevig in. "De laatste medaille daarvoor was in 1948, zeventig jaar geleden. Toen won België goud met kunstschaatsen - gefeliciteerd nog trouwens! Maar laten we eerlijk zijn: als je toen je schaatsen aankreeg had je al brons! Twee keer pootje over en er vielen mensen flauw!"

Viermansbobslee

De andere twee medailles haalde ons land met bobsleeën. In 1948 kreeg België daarvoor een zilveren medaille. Nog verder terug, in 1924, behaalde ons land met de viermansbob de bronzen medaille. Maar ook dat ging volgens Lubach 'op z'n Belgisch', met vijf man in een viermansbob. "Daardoor waren ze zwaarder en zo hebben ze brons gewonnen." De Belgen speelden overigens niet vals door met z'n vijven in de viermansbob te kruipen: dat was toegestaan volgens de toenmalige regels.

Dit alles leidt tot Lubachs conclusie, "de heerlijke statistiek" dat tussen kwart voor een en kwart voor twee gisterennacht - toen drie Nederlandse schaatsters goud, zilver en brons wonnen op de 3.000 meter in Peyongchang - "Nederland in één uur beter heeft gescoord op de Olympische Winterspelen dan België in de afgelopen 94 jaar!"