Historisch: op de Spelen in Parijs kan iedereen deelnemen aan Olympische marathon GVS

21 februari 2019

12u50

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Het organisatiecomité van de Zomerspelen in Parijs wil muurklimmen, surfen, breakdance en skateboarden in 2024 als olympische competitiesporten. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) buigt zich over de aanvraag. Wel al zeker: iedereen kan aan de marathon deelnemen. “Op dezelfde dag, op dezelfde baan en in dezelfde omstandigheden”, klinkt het bij de organisatie.

Of muurklimmen, surfen, breakdance en skateboarden, naast de 28 sporten die al zeker op het programma staan, daadwerkelijk worden opgenomen als een Olympische sport, hangt af van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat moet zich over de aanvraag buigen en in december 2020 de knoop doorhakken.

Breakdance zou over vijf jaar zijn debuut maken. De acrobatische danssport was vorig jaar wel al te zien op de Jeugdspelen in Buenos Aires. Muurklimmen, surfen en skateboarden zijn opgenomen in het programma van Tokio 2020.

Marathon voor iedereen

In de marge van de aankondiging van de mogelijke vier extra disciplines, kondigde de organisatie ook opmerkelijk nieuws aan betreffende de marathon. Iedereen kan immers deelnemen aan de tocht van ruim 42 kilometer. Er worden verschillende formats aangeboden, afhankelijk van het niveau en de leeftijd van de sporters.

“Voor het eerst in de geschiedenis van de Spelen deelt Parijs 2024 de Olympische ervaring met het grote publiek”, klinkt het. “Iedereen heeft de kans om deel te nemen aan de marathon, op dezelfde dag, op dezelfde baan en in dezelfde omstandigheden als de Olympische atleten.” Het comité onderzoekt momenteel of er nog andere disciplines voor het grote publiek kunnen worden geopend.

Pour que tout le monde puisse participer, #Paris2024 proposera plusieurs formats de courses 🏃‍🏃‍♀️‍.

Sportifs confirmés ou débutants, personnes en situation de handicap, jeunes et moins jeunes... Vous pourrez tous vivre l'expérience unique des Jeux ! #AVousDeJouer 👊